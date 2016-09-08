عامر حسين لـ في الجول: مؤتمر صحفي للإعلان عن جدول مباريات الدوري كاملة

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المصري على إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن مواعيد مباريات الدوري المصري كاملة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن المواعيد المقترحة لإقامة مباريات الجولة الأولى من المسابقة، والتي أرسلها للأمن في انتظار الحصول على الموافقة الرسمية. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد طلب مني ترتيب مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل، للإعلان عن جدول مواعيد مباريات الدوري المصري كاملة حتى نهاية الموسم".

وأضاف "سيقوم اتحاد الكرة بتسويق المؤتمر إعلاميا ليدر دخل على اتحاد الكرة".

من جهة أخرى، أحدثت لجنة المسابقات بعض التعديلات على لائحة الدوري المصري من حيث عقوبة اقتحام الجماهير لأي لقاء وعدد المتواجدين على كل دكة بدلاء. (طالع التافصيل)

وكان اتحاد الكرة قد أعلن يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا لبداية مسابقة الدوري المصري في موسمها الجديد.