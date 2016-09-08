العلماء يتوصلون لسبب غريب للإصابة بالسكري

رغم الاعتقاد الذي ظل سائداً لسنوات أن الوراثة هي السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكري، فإن العلماء توصلوا بالبحث إلى عوامل أخرى عديدة، قد تكون سبباً في الإصابة بهذا المرض، والذي ينقسم إلى 3 أنواع هي: السكري1، السكري2، وسكري الحمل.

ويؤكد الباحثون أن القيلولة الطويلة والتي تتعدى الساعة أثناء النهار قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع مستويات الكولسترول بالدم، وارتفاع ضغط الدم فضلاً عن زيادة الوزن.

وتعد القيلولة الطويلة أثناء النهار مؤشراً على اضطراب ما في الجسم، حيث وجدت دراسة مستفيضة أن معظم الناس الذين يأخذون هذه القيلولة، يعانون من انقطاع النفس النومي أو توقف التنفس أثناء النوم، ونتيجة لذلك فهؤلاء الناس لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم أثناء الليل، الأمر الذي يؤدي إلى إفراز هرمون التوتر “الكورتيزول”، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.