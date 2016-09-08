أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العلماء يتوصلون لسبب غريب للإصابة بالسكري

Google+ Print
العلماء يتوصلون لسبب غريب للإصابة بالسكري العلماء يتوصلون لسبب غريب للإصابة بالسكري

رغم الاعتقاد الذي ظل سائداً لسنوات أن الوراثة هي السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكري، فإن العلماء توصلوا بالبحث إلى عوامل أخرى عديدة، قد تكون سبباً في الإصابة بهذا المرض، والذي ينقسم إلى 3 أنواع هي: السكري1، السكري2، وسكري الحمل.

ويؤكد الباحثون أن القيلولة الطويلة والتي تتعدى الساعة أثناء النهار قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع مستويات الكولسترول بالدم، وارتفاع ضغط الدم فضلاً عن زيادة الوزن.

وتعد القيلولة الطويلة أثناء النهار مؤشراً على اضطراب ما في الجسم، حيث وجدت دراسة مستفيضة أن معظم الناس الذين يأخذون هذه القيلولة، يعانون من انقطاع النفس النومي أو توقف التنفس أثناء النوم، ونتيجة لذلك فهؤلاء الناس لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم أثناء الليل، الأمر الذي يؤدي إلى إفراز هرمون التوتر “الكورتيزول”، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا