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أمين شرطة يرفض ٣ آلاف جنيه رشوة من راكب تشادي بالمطار

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أمين شرطة يرفض ٣ آلاف جنيه رشوة من راكب تشادي بالمطار أمين شرطة يرفض ٣ آلاف جنيه رشوة من راكب تشادي بالمطار

تأمين الشرطة لمطار القاهرة

رفض سيد محمود عبد الرازق، أمين شرطة بمطار القاهرة الدولي، تلقي رشوة ٣ آلاف جنيه من راكب تشادي الجنسية مقابل تهريب أدوية تجميل، أثناء سفر الراكب لتشاد للتهرب من الجمارك المستحقة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنَّه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة للطيران المتجهة لتشاد، اشتبه الأمين في راكب تشادي، وأثناء محاولة تفتيشه عرض الراكب عليه رشوة ٣ آلاف جنيه مقابل السماح له بالمرور بأدوية تجميل تقدر بمبالغ مالية ضخمة داخل حقائبه، قام الراكب بإبلاغ مباحث الأموال العامة بالصالة والتي طلبت منه مجاراة الراكب حتي تم إلقاء القبض عليه متلبسا .

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخليه لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة للتحقيق ومكافأة أمين الشرطة حتي يكون قدوة لزملائه.

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