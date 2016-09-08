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رئيس بعثة الحج ينسق مع الجانب السعودى لتسليم مخيمات المشاعر المقدسة

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رئيس بعثة الحج ينسق مع الجانب السعودى لتسليم مخيمات المشاعر المقدسة رئيس بعثة الحج ينسق مع الجانب السعودى لتسليم مخيمات المشاعر المقدسة

> كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور أشرف العربى، رئيس بعثة الحج الرسمية أنه تم التنسيق مع الدكتور محمد بنتن، وزير الحج والعمرة السعودى، بشأن سرعة تسليم مخيمات المشاعر المقدسة، وإطلاق إشارة الكهرباء لتجربة المخيمات، للتأكد من صلاحيتها لإقامة الحجاج، ووضع الضوابط النهائية عند بدء المباحثات لموسم الحج القادم، فضلاً عن تحسين دورة نقل الحجاج من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى الفنادق، والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات الجوازات فى المطارات لتقليل عدد ساعات تواجد الحجاج بصالات الوصول.

 

وأضاف الدكتور أشرف العربى، فى بيان اليوم الخميس، أن وزير الحج والعمرة السعودى أثنى على جهود بعثة الحج المصرية خلال لقائه معه مساء أمس، خاصة فى ظل تقديم كافة الخدمات المتميزة للحجاج المصريين، والتزام البعثة بالقواعد التى وضعتها المملكة لضمان راحة ضيوف الرحمن.

 

فيما أشاد الدكتور أشرف العربى، رئيس بعثة الحج الرسمية، بالتيسيرات الكبيرة التى قدمتها السلطات السعودية للحجاج المصريين هذا العام، والتى تعكس مدى عمق العلاقات بين والسعودية، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى.

 

على جانب آخر، يزور الدكتور أشرف العربى رئيس البعثة الرسمية للحج اليوم الخميس، المستشفيات المتواجد بها الحجاج المحجوزين للرعاية الطبية، وكذلك من يقومون عمليات غسيل كلوى، والتأكد من الإجراءات التى سيتم التعامل بها معهم تمهيداً لتصعيدهم لأداء المناسك بـ"عرفات" و"منى".

 

وكان الدكتور أشرف العربى تفقد فنادق حجاج بعثة التضامن بمنطقة غزة، وشارع إبراهيم الخليل بمكة المكرمة، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والاستماع إلى شكواهم، واستقبل الحجاج البعثة بالحفاوة والترحاب، وتم الاطمئنان على التزام المنظمين بكل المعايير اللازمة لراحة الحجاج.

 


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