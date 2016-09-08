إحالة بلاغ الأزهر ضد شعبان عبد الرحيم بازدراء الأديان لنيابة الشرابية

أحال المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب، بلاغ مؤسسة الأزهر باتهام المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم بازدراء الأديان والتطاول على مؤسسة الأزهر، إلى نيابة الشرابية الجزئية للاختصاص المكانى.

كان أحمد خالد، وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة، قرر فى وقت سابق، إخلاء سبيل شعبان عبد الرحيم بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بازدراء الأديان والتطاول على مؤسسة الأزهر.

وأنكر شعبان عبد الرحيم اتهامه بازدراء الدين الإسلامى، وتطاوله على مؤسسة الأزهر الشريف، وواجهه المحقق، بمقاطع الفيديو والتى يظهر بها وهو يرتدى عمامة الأزهر على بنطلون جينز ويقرأ القرآن.

وقال شعبان عبد الرحيم فى أقواله أمام نيابة الحوادث، إنه كان يقرأ القرآن، بحسن نية ودون قصد الإساءة إلى الدين الإسلامى الحنيف، قائلا "ماكنش قصدى والله"، كما نفى علمه المسبق بواقعة تصوير فيديو له ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب، كما أكد على استعداد ورغبته فى الاعتذار للأزهر ولكل العاملين به.

ووجهت نيابة غرب القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات لشعبان عبد الرحيم عددا من الاتهامات ومنها ازدراء الدين الإسلامى، وارتداء الزى الأزهرى دون الحصول على ترخيص أو إذن مسبق، وكذلك التطاول على مؤسسة الأزهر.