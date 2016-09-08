"تموين أسوان" تطرح 100 طن سكر بسعر 5 جنيهات للكيلو

طرحت مديرية التموين بأسوان، اليوم الخميس، 100 طن من السكر، أمام المواطنين فى الأسواق، بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وأكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أن هناك كميات كبيرة من السكر تقدر بحوالى 100 طن، تم طرحها أمام المواطنين فى جميع الجمعيات بالمحافظة، بدءاً من اليوم الخميس استعدادًا لإجازة عيد الأضحى.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد سعر 5 جنيهات لـ"الكيس الواحد" الذى يبلغ كيلو جراما، مشيرا إلى أن وزارة التموين بالتنسيق مع محافظة أسوان، تسعى لتلبية احتياجات المواطنين من السكر خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدى لغلاء بعض التجار.