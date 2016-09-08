شهود عيان: ملثمان ترجلا من سيارة ملاكى وأطلقا النار على أمين شرطة أكتوبر

قال شهود عيان على حادث استشهاد أمين شرطة بمدينة 6 أكتوبر على يد مسلحين مجهولين، إنهم شاهدوا سيارة ملاكى ماركة بيجو على الطريق الرئيسى تتجه صوب المجنى عليه بعدما هدأت سرعتها وخرج منها 2 ملثمين أطلقا النيران بكثافة صوب المجنى عليه، وفرا هاربين.

وتابع "الشهود" الذين يعملون بمحل جزارة مجاور لموقع الحادث، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنهم فور سماع إطلاق النار هرولوا على الفور إلى مكان الجريمة، إلا أن الجناة كانوا قد هربوا سريعا، ولم يتمكنوا من التقاط رقم السيارة.

وكانت مناظرة النيابة التى أجراها المستشار محمد يسرى رئيس نيابة ثان أكتوبر، قد كشفت أن المجنى عليه أمين شرطة صلاح عبد العال طويل القامة يرتدى قميص وبنطلون، وأنه أثناء استقلاله سيارته متوجها إلى عمله تلقى رصاصتين فى الظهر أسفل العنق تسببت فى مقتله فى الحال.

وقام فريق من المعمل الجنائى برفع عينة من دماء المجنى عليه التى تناثرت فى موقع الحادث، فضلا عن تجميع فارغ الطلقات لفخصها ومعانتها وكتابة تقرير واف عنها.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء هشام الشاذلى مساعد المدير لقطاع أكتوبر، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، فيما قامت القوات الخاصة بتمشيط المنطقة.