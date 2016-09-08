بدء المرحلة الثالثة لتطوير 3 أقسام في مستشفي الخارجة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن بدء المرحلة الثالثة لتطوير مستشفي الخارجة العام بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه صرح بدلك الدكتور محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال موسى، في بيان صادر عنه اليوم، إنه هذه المرحلة تشمل تطوير أقسام “الاستقبال، النساء والتوليد، حضانات الأطفال” بالإضافة الي إقامة مبني إداري مكون من 4 طوابق تم الانتهاء من أكثر من 90 % به وجار تجهيزه وتشطيبه، ويشمل المبنى “سكن تمريض، صيدليات، الأقسام الإدارية “.

وأضاف، أنه سيتم الانتهاء بشكل نهائي من أعمال تطوير بعض الأقسام الداخلية مثل قسم الاستقبال والمبني الإداري نهاية ديسمبر 2016، علي أن يستكمل تطوير باقي أجزاء المستشفي خلال عام 2017 .