7 طرق لتوفير المال خلال السفر

لا داعي للإفراط في إنفاق الأموال خلال الرحلات، إذ يمكن الاستمتاع بالسفر بتكلفة معقولة بدون تبذير، من خلال الطرق الآتية:

*حجز التذاكر في وقت مبكر، أي قبل موعد السفر ببضعة أشهر، بهدف الحصول على أفضل عروض الرحلات الجويّة.

* تجنّب السفر في مواسم الذروة، أي في الصيف أو خلال الأعياد، على سبيل المثال. علماً بأنّه يمكن حجز التذاكر والفنادق ووسائل النقل بتكلفة أقلّ خلال المواسم العادية.

* ليس بالضرورة تناول الوجبات في المطاعم، بل يمكن شراؤها من الأكشاك الموزعة على أطراف الشوارع بهدف تذوّق الوجبات السريعة والأطعمة المحليّة.

* استقلال الحافلة أو الحجز في رحلات القطار، مع تجنّب سيارات الأجرة.

*شراء بعض الهدايا التذكارية من سوق المنطقة الحرّة في المطار، فضلاً عن زيارة المتاجر المحلية التي تؤمن خصومات وعروضات مغرية، عوضاً عن المتاجر الفردية الموزّعة في الـ"مولات".

* التحقّق من أوقات وأسعار الدخول مسبقاً إلى المعالم السياحية كالمتاحف مثلاً، علماً بأن البعض منها يخفض من قيمة تذاكره أو يمنحها مجّاناً في أيام محدّدة.

* الحجز فى أحد الفنادق المتوسطة التي توفر احتياجات المسافر، علماً بأن السائح يقضي معظم أوقات رحلته خارجاً.