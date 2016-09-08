ضبط أدوات طبية تستخدم في «تدبيس المعدة» قبل تهريبها من نيويورك بالمطار

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة الأدوات الطبية، والتي تستخدم لعملية دتبيس المعدة المحظور إستيرادها إلا بموافقة مسبقة من لجنة السياسات الدوائية، وذلك طبقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، كانت مع راكب مصري أخفاها داخل حقائبه بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك، وتهريب المضبوطات وبيعها في مستشفيات التجميل وتحقيق مكاسب مادية .

وأكدت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه محمود سعيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى علي الرحلة، وتم تحويله الي إسلام دياب مأمور جمرك الصالة الخضراء وتحت إشراف أسامة مصطفي مدير الإدارة تم تفتيش الراكب، حيث عثر علي المضبوطات بين طيات ملابسه وداخل جيوب سحرية بحقائبه.

وأمر إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك .