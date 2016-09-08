ضبط أسلحة وحشيش وأقراص مخدرة بحوزة 5 أشخاص بالأقصر‎

مراسل “ona“:

تمكن ضباط مركز الأقصر، الخميس، من ضبط سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض و86 قرص مخدر و150 جرام من نبات الحشيش بحوزة 5 أشخاص بينهم مسجل خطر خلال حملة أمنية.

تلقي اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الأقصر من ضبط المدعو ا.ع.ا 49 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش اجنبية الصنع كاملة الاجزاء عيار 12 و 3 طلقات من ذات العيار و المسجل شقي خطر ع.ا.م 64 سنة عاطل مقيم دائرة المركز وبحوزته 86 قرص تامول ومبلغ مالي قدرة 95 جنيه والمدعو ع.ح.ا 24 سنة،عاطل ومقيم دائرة المركز.

كما تم ضبط “ا.س.ذ 30 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز، وع.ع.ا 23 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزتهم 150 جرام حشيش وسلاح ابيض ( كتر) ونصل معدني حاد ومبلغ مالي 460 جنيه وهاتف محمول .

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.