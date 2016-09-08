«جامعة أسوان» توافق على تعيين أساتذة يابانيين وآخر كوري بكلية الألسن ‎

قال الدكتور فريد عبد الظاهر، عميد كلية الألسن بجامعة أسوان، إنَّ الجامعة وافقت على تعيين أساتذة للغة اليابانية بالتعاون مع مؤسسة اليابان ومدرس كوري لتدريس اللغة الكورية، مؤكدًا أنَّهم سيصلون الكلية بداية من أول نوفمبر المقبل لمباشرة أعمالهم بقسم اللغة اليابانية وقسم اللغة الكورية بكلية الالسن للعام الدراسي 2016 /2017.

وأضاف أنَّ كلية الألسن تعُد حلقة الوصل بجميع شعوب العالم من خلال أقسام الكلية المختلفة والمتميزة، عن باقي الجامعات المصرية ونحرص علي زيادة أقسامها بكل اللغات الأوربية، مؤكدًا أنَّه يسعى لخلق جيل جديد متسلح بكل اللغات الأجنبية لاتاحة فرصة الابتكار والتقدم في شتي المجالات ومعرفة ثقافة الآخرين وتعظيم الاستفادة من هذه الثقافات.