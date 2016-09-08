صور.. التعليم يحدد منافذ وأسعار بيع الكتب المدرسية للغات والمدارس الخاصة

قرر الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إيقاف بيع جميع نوعيات الكتب للجمهور أو المدارس الرسمية لغات أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال من خلال منفذ البيع بمبنى الوزارة بشارع فيصل اعتبارًا من بداية العام الدراسى 2016/2017 مع العمل على التزام جميع قطاعات الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية بأداء دورها في توصيل الكتاب للمدارس الرسمية قبل بداية العام الدراسى، والرقابة على المدارس الخاصة للالتزام ببيع الكتب الحكومية بالأسعار الرسمية.

و شدد الهلالي، في بيان صحفى على إلزام الإدارات التعليمية بضرورة تجميع مطالب المدارس الرسمية لغات وكتب الحضانات وصرفها مجمعة من مخازن الإدارة المركزية لشئون الكتب بفيصل على أن يتم توريد ثمنها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الصرف.

وأصدر الهلالى، تعليمات بأن يتم بيع الكتب الرسمية بكل من مخازن الإدارة المركزية لشئون الكتب، والمخزن الرئيسى بكل مديرية تعليمية للحالات والظروف الطارئة والقهرية، وبناءً على طلب يقدم من ولى الأمر يوضح هذه الظروف مع إرفاق بيان قيد معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها التلميذ أو إدارة أبناءنا فى الخارج ولا يتم البيع إلا بعد موافقة السيد مدير المديرية بالنسبة لمخازن المديريات، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الكتب بالنسبة لمخازن الوزارة.

وأشار الهلالى إلى أنه تم إلزام جميع المدارس الخاصة ببيع الكتب المدرسية بالأسعار الرسمية، مؤكدًا على أنه تم الإعلان عن أسعار الكتب المدرسية على المواقع الإلكترونية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية.

و أعلنت وزارة التربية و التعليم قوائم الأسعار المجمعة والتفصيلية لبيع مجموعات كتب المرحلة الثانوية للمدراس الخاصة والرسمية للغات للفصل الدراسى الأول والممتد 2016/2017) كالاتى: