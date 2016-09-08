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رسميا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد وملاعب الجولة الأولى من الدروي

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رسميا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد وملاعب الجولة الأولى من الدروي رسميا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد وملاعب الجولة الأولى من الدروي

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري رسميا.

الزمالك سيبدأ الموسم بمباراة مؤجلة أمام الإنتاج الحربي بسبب ارتباطه بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تحددت مواعيد باقي مباريات الجولة.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر مباراة أسوان مع الداخلية في الخامسة مساء، فيما يحل إنبي ضيفا على النصر للتعدين في التاسعة من مساء اليوم نفسه.

الأهلي سيبدأ مبارياته في الدوري بملاقاة الإسماعيلي يوم السبت في الساعة التاسعة مساء، فيما سيلتقي النادي المصري قبلها في نفس اليوم مع طلائع الجيش في السادسة على ملعب برج العرب.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الخميس 15 سبتمبر

أسوان والداخلية: 5:00 مساء على استاد أسوان

النصر للتعدين وإنبي 9:00 مساء على استاد أسوان

الجمعة 16 سبتمبر

الشرقية وسموحة الساعة 3 في استاد بنها

بتروجيت ودجلة الساعة 5 في استاد السويس

السبت 17 سبتمبر

الاتحاد والمقاولون العرب 3 عصرا على استاد برج العرب

للمقاصة وطنطا 5 مساء على استاد الفيوم

طلائع الجيش والمصري 6:00 مساء على استاد برج العرب

الأهلي والإسماعيلي 9:00 مساء على استاد بتروسبورت

الزمالك والإنتاج الحربي مؤجل

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