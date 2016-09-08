برنامج خاص للاعبي الزمالك الدوليين قبل مواجهة الوداد

قرر مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك وضع برنامجا خاصا للاعبيه الدوليين خوفا من تعرضهم للإجهاد أو الإصابة قبل مواجهة الوداد المغربي.

ويستضيف الزمالك منافسه الوداد في السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخشى المدير الفني للزمالك على ثلاثي الفريق الدولي علي جبر وإبراهيم صلاح وأحمد دويدار من تعرضهم للإجهاد بعد مشاركاتهم في مباريات منتخب مصر الودية الأخيرة أمام غينيا وجنوب إفريقيا.

ويغيب عن الزمالك علي فتحي الظهير الأيسر الجديد عن لقاء الفريق المقبل بعد تعرضه للإصابة واضطراره للخضوع لعملية جراحية.