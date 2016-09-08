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مصرع عامل سقطت عليه كتلة حجرية بمنجم فوسفات في أسوان ‎

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مصرع عامل سقطت عليه كتلة حجرية بمنجم فوسفات في أسوان ‎ مصرع عامل سقطت عليه كتلة حجرية بمنجم فوسفات في أسوان ‎

جثة أرشيفية 

مراسل “ona“:

لقى عامل بمنجم الفوسفات التابع لشركة للتعدين بمنطقة المحاميد بإدفو في أسوان، الخميس، مصرعه إثر سقوط كتلة حجرية عليه أثناء قيامه بعمله داخل المنجم.

وكان مأمور مركز شرطة ادفو تلقى اخطارا من مستشفى ادفو العام باستقبالها سيد أحمد علي محمد 35 سنة عامل ومقيم دائرة مركز منيا القمح – الشرقية مصاب بكسور بالجمجمة والذراعين والساقين، وتوفى حال إسعافه .

وبانتقال القوات وسؤال والده أحمد علي محمد ابو حماد 61 سنة مساعد شرطة بالمعاش ومقيم دائرة مركز سنورس– الفيوم، أقر بأنه حال تواجد نجله بمحل عمله بمنجم الفوسفات التابع لشركة مصر للتعدين الكائن بمنطقة المحاميد – دائرة مركز إدفو سقطت عليه كتله رمليه كبيرة ومجموعة من الأحجار، نتج عن ذلك إصابته والتى أدت لوفاته ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائياً .

 تحرر عن ذلك المحضر رقم “6659 / 2016 م” إداري المركز، وتم إخطار النيابة لاتخاذ اللازم.

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أونا

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