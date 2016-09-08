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"الزراعة": طرح 4065 رأس ماشية حية بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

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"الزراعة": طرح 4065 رأس ماشية حية بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى "الزراعة": طرح 4065 رأس ماشية حية بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

>كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد عبد الكريم بديع، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 4 آلاف  و65 رأس من الماشية الحية ذبيح فورى، منها 3000 رأس  من الجمال الحية قادمة من السودان، و1065 رأس من العجول الحية قادمة من أوكرانيا، استعدادًا لعيد الأضحى، تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لزيادة المعروض من اللحوم، خاصة فى الأعياد، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية البيطرية المصرية.

 

وأكد رئيس الإدارة المركزية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة، منها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقًا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشيرًا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحًا أن جميع الماشية الحية المستوردة خالية من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

 

وأوضح  عبد الكريم، أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو اللحوم، وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر الصحى لمتابعة الطلبات، وفقًا لإجراءات الحجر البيطرى، حيث تسافر اللجان لفحص الحيوانات وحجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يومًا، وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى، والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق.


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