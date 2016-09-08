هاشتاج "هندعم السيسى" يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل دولة يحترمه العالم

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى خطواته و قراراته، ودخل ضمن قائمة الأكثر تداولاً فى مصر.

وشدد مستخدمو الهاشتاج التأكيد على دعمهم المستمر والدائم للرئيس السيسي، حيث قالت ريتاج: "هندعم السيسي عشان نكمل معاه مشوار بناء مصر أم الدنيا ونخليها معاه أد الدنيا إن شاء الله".

فيما قال محمود الهوارى: "علشان مصر.. السيسي رجل دولة يحترمه العالم، وأعاد مكانه مصر الذى فقدنها على مدار سنوات.. معك للنهاية"، بينما قال أحمد هادى: "هنشارك معاه وهنبنى بلدنا ومش هنسيب نفسنا للإحباط".



>