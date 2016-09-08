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هاشتاج "هندعم السيسى" يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل دولة يحترمه العالم

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هاشتاج "هندعم السيسى" يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل دولة يحترمه العالم هاشتاج "هندعم السيسى" يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل دولة يحترمه العالم

>كتبت - مريم بدر الدين

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج لدعم الرئيس عبد الفتاح فى خطواته و قراراته، ودخل ضمن قائمة الأكثر تداولاً فى .

وشدد مستخدمو الهاشتاج التأكيد على دعمهم المستمر والدائم للرئيس السيسي، حيث قالت ريتاج: "هندعم السيسي عشان نكمل معاه مشوار بناء مصر أم الدنيا ونخليها معاه أد الدنيا إن شاء الله".

 

فيما قال محمود الهوارى: "علشان مصر.. السيسي رجل دولة يحترمه العالم، وأعاد مكانه مصر الذى فقدنها على مدار سنوات.. معك للنهاية"، بينما قال أحمد هادى: "هنشارك معاه وهنبنى بلدنا ومش هنسيب نفسنا للإحباط".

 

 

 


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