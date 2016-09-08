«نقابة المعلمين» تصرف 3 شهور معاش لأعضائها بالوادي الجديد‎

مراسل «ONA»

قال صالح دمرداش، نقيب المعلمين بمركزي الخارجة وباريس بالوادي الجديد، إنَّه سيتم صرف المعاش النقابي لمدة 3 أشهر في جميع أفرع البريد والبنوك بالمحافظة.

وأضاف دمرداش في تصريحاتٍ صحفية، الخميس، أنَّ المعاش يصرف للمعلم المحال للمعاش أو الورثة، وسيتم صرف المعاش النقابي لأشهر «يوليو، وأغسطس،وسبتمبر» لـ2016 علي مستوي مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، مشددًا علي ضرورة الصرف خلال هذه الفترة لضمان صرف كامل المستحقات قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وتابع:”النقابة قدمت علي مدار الأشهر الثلاثة الماضية، عدة خدمات لأعضائها تضمنت تنظيم رحلات شاطئية، لبعض المدن الساحلية بأسعار مخفضة للمعلمين وأسرهم”.