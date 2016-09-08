أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«نقابة المعلمين» تصرف 3 شهور معاش لأعضائها بالوادي الجديد‎

Google+ Print
«نقابة المعلمين» تصرف 3 شهور معاش لأعضائها بالوادي الجديد‎ «نقابة المعلمين» تصرف 3 شهور معاش لأعضائها بالوادي الجديد‎

خلف الزناتي – نقيب المعلمين

مراسل «ONA»

قال صالح دمرداش، نقيب المعلمين بمركزي الخارجة وباريس بالوادي الجديد، إنَّه سيتم صرف المعاش النقابي لمدة  3 أشهر في جميع أفرع البريد والبنوك بالمحافظة.

وأضاف دمرداش في تصريحاتٍ صحفية، الخميس، أنَّ المعاش يصرف للمعلم المحال للمعاش أو الورثة، وسيتم صرف المعاش النقابي لأشهر «يوليو، وأغسطس،وسبتمبر» لـ2016  علي مستوي مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، مشددًا علي ضرورة الصرف خلال هذه الفترة لضمان صرف كامل المستحقات قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وتابع:”النقابة قدمت علي مدار الأشهر الثلاثة الماضية، عدة خدمات لأعضائها تضمنت تنظيم رحلات شاطئية، لبعض المدن الساحلية بأسعار مخفضة للمعلمين وأسرهم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا