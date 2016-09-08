بالصور.. ختام المرحلة الأولى من السنة الثانية لجامعة الطفل بـ«جنوب الوادي‎»

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل ختام المرحلة الأولي من السنة الثانية بجامعة الطفل من الفئتين 9 إلى 10 سنوات و 13 إلى 14سنة.

وأكد منصور، في بيان صادر عنه اليوم، أن برنامج جامعة الطفل الذي يأتي في إطار التعاون بين جامعة جنوب الوادي وأكاديمية البحث العلمي انما يهدف الي تبسيط العلوم ودعم التعليم الإبداعي، وكذا اكتشاف المواهب العلمية وانتقاء المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرةمن العمر لتبنيهم واحتضانهم.

تضمن الحفل العديد من الفقرات التي قدمها الاطفال ومنها عرض مسرحي بعنوان استهلاك الماء ومسرحية عن النيل ثم اغنية علمونا في مدرستنا وانشودة النيل والكوثر واغنية بلادي ثم تفقد رئيس الجامعة المعرض الفني والذي يضم العديد من الأعمال الفنية التي قام بتصميمها الأطفال.