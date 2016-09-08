خبر في الجول - اتحاد الكرة يجمد أرصدة الزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تجميد أرصدة نادي الزمالك لديه بسبب مديونيات الفريق لديهم.

وكان الزمالك قد أرسل شيكات لاتحاد الكرة لدفع تلك المديونيات خلال فترة قيد اللاعبين الأخيرة، إلا أن البنك رفض صرف تلك الشيكات، لتستمر المديونية.

وتفادى الفريق الأبيض حرمانه من قيد التعاقدات الجديدة بعدما أرسل الشيكات إلى اتحاد الكرة، لكنها في النهاية قوبلت بالرفض من البنك.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قرر تجميد أرصدة الفريق الأبيض لديهم بسبب تلك المديونيات.

ويدين الزمالك لاتحاد الكرة بمبلغ 4 مليون جنيه، فيما ينوي اتحاد الكرة خصمها من مستحقات الفريق الأبيض لديهم.

ويحق للزمالك الحصول على مبالغ من اتحاد الكرة نظير حق البث التليفزيوني ومكافأة الحصول على بطولة كأس مصر، ولذلك قرر اتحاد الكرة خصم المبلغ من مستحقاتهم.