إيدي ميرفي يخرج من عباءة الكوميديا ويعترف: هذا الفيلم أبكاني

يعود الممثل الأمريكي إيدي ميرفي Eddy Murphy إلى هوليوود بعد إنقطاع لسنوات، وذلك من خلال فيلم درامي جديد تخلى به عن أدواره الكوميدية التي اشتهر بها.

يقوم ميرفي في الفيلم الذي يحمل عنوان "Mr. Church" بدور طاه أقام علاقة صداقة طويلة مع فتاة يساعد في تربيتها، بعد إصابة والدتها بمرض.

وقال ميرفي في العرض الإفتتاحي للفيلم في لوس أنجلوس: "شعرت بمفاجأة لأني لم أتعود على عروض كهذه وغالباً لا ينتابني رد فعل عاطفي عندما أقرأ... لكنني عندما قرأت قصة هذا الفيلم بكيت".

وأضاف: "كان فيلماً صغيراً ولم أقم بذلك من قبل... لم أمثل منذ خمسة أعوام، لهذا إعتبرت أن تأدية هذا الدور ستكون شيئاً سهلاً وممتعاً".

وسيعرض الفيلم الجديد في دور السينما في الولايات المتحدة في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول.

يذكر أن ميرفي البالغ من العمر 51 عاماً كان قد حصل العام الماضي على جائزة مارك توين للفكاهة الأمريكية.

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