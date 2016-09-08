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وفاة المخرج ليزلي هيربرت مارتنسون

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الخميس 08-09-2016 13:50

فارق المخرج ليزلي هيربرت مارتنسونLeslie H. Martinson الحياة عن عمر ناهز الـ101 عاما، نتيجة أسباب طبيعية متعلقة بتقدم العمر.

وقد أكدت عائلة الراحل، الذي ولد في يناير 1915، خبر وفاته يوم السبت المنصرم في منزله في لوس أنجلوس.

مارتنسون بد أحياته المهنية ككاتب عامود في صحيفة بوسطن،ثم قررالتخصص بعد ذلك في صناعة الأفلام.

يذكر أنّ ليزلي مارتنسون قدم أكثر من100 عملًا،حقق من خلالها نجاحات عديدة، حيث اشتهر بإخراجه فيلم باتمان عام 1966 كما أخرج أعمالاً أخرى لأبطال خارقين منها مسلسلThe Green Hornetعام 1966 ومسلسلWonder Womanعام 1975.

 

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