هؤلاء هم الفائزون في حفل مجلة GQ لـ "رجال عام 2016"

أقيم مساء الثلاثاء حفل مجلة GQ لـ"رجال العام 2016"،في لندن، بحضور عدد كبير من النجوم.

واللافت في الحفل، كان كلمة النجم كالفين هاريس الذي تسلم جائزة Patron Tequila Solo Artist، إذ ألمح من خلالها إلى المعاناة التي مرّ بها هذا العام بعد انفصاله عن حبيبته تايلور سويفتTaylor Swift.

وهذه لائحة مفصلة بأسماء الفائزين في الحفل :

أفضل ممثل تلفزيوني: Aidan Turner

عبقري العام: Ricky Gervais

أفضل مصمم: Alessandro Michele

امرأة العام: Amy Schumer

فرقة العام: Tame Impala

الرجل العالمي لعام 2016: Chris Pine

أفضل شخصية تلفزيونية: Bear Grylls

أفضل رجل رياضي: Anthony Joshua

أفضل سياسي: Sadiq Khan

Breakthrough Solo ArtistلـJack Garratt

افضل نجم إعلامي جديد: Casey Neistat

أفضل كاتب: Grayson Perry

Vertu Breakthrough ActorلـJohn Boyega

أفضل مصمم: James Long

أيقونة العام: Nile Rodgers

جائزة هيوغوبوس لعارضة العام: Bella Hadid

Patron Tequila Solo Artist لـCalvin Harris

أفضل إنجاز: Claudio Ranieri

جائزة هيوغوبوس لأفضل رجل عصري: Mark Ronson

أسطورة العام: Sir Michael Caine

أفضل فريق: Team GB

أفضل ملهم: Billy Connolly