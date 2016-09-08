هؤلاء هم الفائزون في حفل مجلة GQ لـ "رجال عام 2016"
الخميس 08-09-2016 14:02
أقيم مساء الثلاثاء حفل مجلة GQ لـ"رجال العام 2016"،في لندن، بحضور عدد كبير من النجوم.
واللافت في الحفل، كان كلمة النجم كالفين هاريس الذي تسلم جائزة Patron Tequila Solo Artist، إذ ألمح من خلالها إلى المعاناة التي مرّ بها هذا العام بعد انفصاله عن حبيبته تايلور سويفتTaylor Swift.
وهذه لائحة مفصلة بأسماء الفائزين في الحفل :
أفضل ممثل تلفزيوني: Aidan Turner
عبقري العام: Ricky Gervais
أفضل مصمم: Alessandro Michele
امرأة العام: Amy Schumer
فرقة العام: Tame Impala
الرجل العالمي لعام 2016: Chris Pine
أفضل شخصية تلفزيونية: Bear Grylls
أفضل رجل رياضي: Anthony Joshua
أفضل سياسي: Sadiq Khan
Breakthrough Solo ArtistلـJack Garratt
افضل نجم إعلامي جديد: Casey Neistat
أفضل كاتب: Grayson Perry
Vertu Breakthrough ActorلـJohn Boyega
أفضل مصمم: James Long
أيقونة العام: Nile Rodgers
جائزة هيوغوبوس لعارضة العام: Bella Hadid
Patron Tequila Solo Artist لـCalvin Harris
أفضل إنجاز: Claudio Ranieri
جائزة هيوغوبوس لأفضل رجل عصري: Mark Ronson
أسطورة العام: Sir Michael Caine
أفضل فريق: Team GB
أفضل ملهم: Billy Connolly
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