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البرلمان العراقي يؤجل جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني

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البرلمان العراقي يؤجل جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني البرلمان العراقي يؤجل جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني

البرلمان العراقي

أجل مجلس النواب البرلمان العراقي، جلسته المقررة اليوم الخميس، لسحب الثقة من وزير المالية، هوشيار زيباري، إلى 20 سبتمبر الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب اللازم لعقد الجلسة.

وقال النائب عن “ائتلاف المواطن” أحد مكونات التحالف الوطني الشيعي، حسن خلاطي، لـ”الأناضول”: “إن مجلس النواب أجل جلسته اليوم إلى 20 سبتمبر الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها”.

وأشار خلاطي أن 141 نائبا فقط حضروا الجلسة، في حين يتطلب انعقادها مشاركة 165 نائبًا.

وأوضح أن عددًا من النواب مجازين لأداء فريضة الحج، فيما تغيب نواب آخرين لأسباب مختلفة، لافتًا أن بعض الكتل البرلمانية لم تحضر الجلسة بشكل متعمد من أجل عرقلة سحب الثقة من “زيباري”.

وكان من المقرر أن تعرض قضية سحب الثقة من وزير المالية، في جلسة اليوم وفق جدول الأعمال لمجلس النواب بعد اتهامات بالفساد وجهت له.

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