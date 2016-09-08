تأجيل محاكمه 26 متهمًا فى «خلية الجيزة» الإرهابية لـ15 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية ألشرطة، اليوم الخميس، محاكمة 26 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية، وذلك لجلسة 15 أكتوبر المقبل؛ لعدم حضور المتهمين من محبسهم.

وأمرت المحكمة بالتحقيق مع مأمور السجن والمسئول عن عدم إحضار المتهمين لجلسة اليوم، حيث صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت، وسكرتارية أحمد صبحى.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.