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الفتنة الطائفية تقيل محافظ المنيا..و«خلاف» مع زكي بدر يطيح بـ«عبد الظاهر»..وصاحب «رياح شمالية غربية» يودع السويس

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كتبت: شيماء حفظي

تسلم المحافظون الجدد، مهام منصهم الجديد في 6 محافظات بالجمهورية، اليوم الخميس، بعدما أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح ، وذلك في حركة تنقلات لمحافظين أثاروا كثيرا من الجدل خلال فترة توليهم المنصب، ومن بينهم محافظ السويس ومحافظ الإسكندرية، ومحافظ المنيا.

“أزمة زكي بدر تطيح بمحافظ الإسكندرية”

صراع اشتعل بين محافظ الإسكندرية “السابق” المهندس محمد عبد الظاهر، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بعد اتهام محافظ الإسكندرية، وزير التنمية المحلية بإهدار مليارات على الدولة بالتصديق على طلبات بعض المستثمرين في منطقة الداون تاون، بالإضافة إلى استياء المحافظ الشديد من تدخلات الوزير فى إدارة شؤون المحافظة الداخلية.

وزير الإسكندرية السابق

وزير الإسكندرية السابق

في تصريحات إعلامية،  استنكر “عبد الظاهر” إصدار وزير التنمية المحلية قرارا بإقالة سكرتير عام المحافظة ورئيس هيئة حماية أملاك الدولة دون الرجوع إليه، مؤكدًا أن ذلك مخالف للمادة 39 من قانون الإدارة المحلية التي تنص على أن تصدر تلك القرارات من الوزير بالاتفاق وموافقة المحافظ، وهو ما لم يحدث.

وأوضح بدر، أنه تمت دراسة حالة المواطن ودراسة شكواه وتبين أن المحافظ ليس على حق، لافتا إلى أنه تدخل لحل الأزمة بخطابات رسمية لمحافظ الإسكندرية لحل مشكلة المواطن، وانتهى الأمر، إلا أنه صرح  بأنه لا يستطيع أن يقيل محافظ الإسكندرية، ولكنه يستطيع أن يستقيل إذا وجد أنه غير قادر على التعامل مع أى محافظ او تسبب التعامل معه في مشاكل قد تضر مصالح المواطن، وهو ما حدث حيث تمت إقالة المحافظ في حركة المحافظين الأخيرة، وتعيين رضا محمد محيي الدين فرحات محافظاً للإسكندرية.

“محافظ السويس.. جدل لتصريحات الغريبة ينتهي”

في اتصال هاتفي، تم تبليغ  اللواء “أحمد حلمى الهياتمي” من وظيفته كمحافظ للسويس، وذلك خلال حضوره اجتماع الأثر البيئي الأسبوعي، بمركز السويس بمنطقة الملاحة، ليكون توديعه لمنصبه غريبًا كتصريحاته.

أحمد الهياتمي محافظ السويس السابق

أحمد الهياتمي محافظ السويس السابق

 

أحد هذه التصريحات قال فيها المحافظ السابق، أن رياح  ”شمالية غربية”، مشيراً إلى أن اليهود لو ضربوا صاروخاً أو قنبلة نووية على مصر ستعود إليهم، ومن ضمن تصريحاته ضرورة تصدير الكلاب للخارج لتحسين الوارد القومي في مصر، وقوله بأن القرش يعض الإنسان ولا يأكله، لتنهي هذه التصريحات مسيرة المحافظ، وتبدله بتعيين أحمد محمد حامد حسن محافظاً للسويس.

 

“الفتنة الطائفية قضت على محافظ المنيا”

يذكر اسم محافظة المنيا خلال الفترة الماضية كثيرًا، وفي ركة الحفظين، مرة أخرى يتم تغيير محافظ شمال الصعيد، بعد موجة من الانتقادات التي طالت قيادات المحافظة بسبب تكرار الأحداث الطائفية في المنيا.

طارق نصر محافظ المنيا السابق

طارق نصر محافظ المنيا السابق

وشهت محافظة المنيا ما يقرب من 6 حالات اعتداءات  طائفية خلال شهرين شهرين، أبرزها حدة سيدة الكرم، وحادث قرية طهنا الجبل، وأبو قرقاص، والتي تعد أبرز أسباب إقالة المحافظ السابق اللواء طارق نصر محافظ المنيا، وتعيين عصام الدين صلاح الدين البديوي محافظاً للمنيا.

 

 

 ”أزمة محافظ الفيوم مع نائب البرلمان”

وفي الصعيد، لم تكن المنيا وحدها مقر الأزمات، فالفيوم أيضًا كان لها نصيب من ذلك الجدل، فعلى مستوى الخدمات شهدت المحافظة كثير من الانتقادات بسبب سوء الخدمات وخاصة أزمة البنزين، كان هناك أزنة أخرى بين المحافظ وعضو بمجلس النواب، حيث تقدم النائب هشام والى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، ببلاغ اليوم برقم 875 عرائض القسم إلى المحامى العام الأول لنيابات الفيوم، ضد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم السابق باتهامه فيه بالسب والتشهير.

وائل مكرم، محافظ الفيوم

وائل مكرم، محافظ الفيوم

أزمة المحافظ السابق مع النائب فتت عليه النيران، حيث اتهمه النائب هشام والى، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الفيوم، فى تصريحات صحفية  ن محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم سيخضع للتحقيق عاجلا أم آجلا على حد قوله،، قائلا: “وائل مكرم دلوقتى بيحاول يصلح الموقف ويدارى على فساده بأنه بيضغط على مهندسى مجلس المدينة للتزوير فى الأوراق الرسمية التى تثبت أنه أهدر المال العام”.

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