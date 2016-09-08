موسكو تدين التجارب الصاروخية البالستية لكوريا الشمالية

أكد إيغور مورغولوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن موسكو تدين التجارب الصاروخية الأخيرة والسابقة، التي أجرتها بيونغ يانغ وتعتبرها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وحث مورغولوف كوريا الشمالية على الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي، محذرا من أن تؤدي الخطوات التي تتخذها بيونغ يانغ إلى التصعيد من حدة التوتر وتفعيل الأنشطة العسكرية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن بيونغ يانغ أعلنت، الاثنين الماضي، عن إطلاقها 3 صواريخ باليستية سقطت في بحر اليابان، في إطار تجربة صاروخية جديدة، وذلك بعد ساعات معدودة من اجتماع زعيمي كوريا الجنوبية والصين على هامش اجتماعات قمة العشرين في مدينة هانغشتو الصينية.