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بالصور.. مصرع 6 مواطنين وإصابة 8 في حادث تصادم بـ«نفق العبور»

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حادث نفق العبور

حادث نفق العبور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، وفاة 6 مواطنين وإصابة 8 في حادث تصادم عدة سيارات بعد نفق العبور باتجاه محور سعد الدين الشاذلي بطريق – الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة .

وأشار الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الإسعاف، في بيان صادر عنه اليوم، إلى انه تم نقل حالات الوفاة و 6 من المصابين إلى مستشفى السلام العام، بالإضافة إلى نقل 2 مصابين أخرين إلى المركز الطبي العالمي بمشاركة 12 سيارة إسعاف .

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع الاصابات حالتهم الصحية مستقرة ويخضعون للأشعة والتحاليل ماعدا حالتين واحدة حالتها الصحية خطيرة والثانية تعاني من نزيف داخلي بالبطن وهي في غرفة العمليات حالياً.

حادث نفق العبور

حادث نفق العبور

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