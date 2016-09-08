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الوزراء: 451 مليون دولار من اليابان للمتحف المصرى الكبير

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الوزراء: 451 مليون دولار من اليابان للمتحف المصرى الكبير الوزراء: 451 مليون دولار من اليابان للمتحف المصرى الكبير

مشروع المتحف المصري الكبير

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخمبس، كينتارو سونورا ، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، في إطار متابعة كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ظل ما تحظى به من زخم كبير في أعقاب الزيارات المتبادلة بين الجانبين فى مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى اليابان، وزيارة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان إلى القاهرة.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنَّ رئيس مجلس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لحكومة اليابان علي إتاحة التمويل الميسر الإضافي الذى يقدر بمبلغ 451 مليون دولار للمساهمة في إنشاء المتحف المصرى الكبير، الذى يعد مُعبرًا عن الحضارة والثقافة المصرية ومنارة حضارية للعالم أجمع.

وأضاف القاويش في بيانٍ له، الخميس، أنَّ إسماعيل  رحب بتطبيق التكنولوجيا اليابانية في إقامة المتحف المصرى الكبير نظراً لما لديها من أحدث التقنيات في تنفيذ المتاحف والمعارض الكبرى، والذى يعد مهمًا لجذب السياحة العالمية، مشيرًا إلى حرص علي الاستفادة من تنفيذ التجربة التعليمية اليابانية، خاصة فى ظل تخصيص عدد من أراضي الدولة لإقامة 100 مدرسة خلال العامين القادمين تعمل على الاستفادة من تلك التجربة.

وأضاف أنَّ الخطوات التى يتم اتخاذها في برنامج الإصلاح الاقتصادي تهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6% ، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدًا على الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية من خلال مشاركة كبرى الشركات اليابانية في مختلف المشروعات مثل قناة السويس، تطوير الصناعات المصرية، والبنية الأساسية، وقطاعات البتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والحديد والصلب، ومشروعات توليد الطاقة سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة.

وتابع:” تم مناقشة المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وكذلك صناعة السيارات التى يرتبط بها عدد كبير من الصناعات المكملة، وذلك مع الحرص على الانتهاء من الاتفاق مع شركة تويوتا اليابانية، خاصة وأن هناك العديد من الإمكانات المتاحة لإقامة هذا المشروع في المنطقة الاقتصادية الخاصة في شرق بورسعيد، والتى تعد منطقة واعدة لإقامة صناعة سيارات متطورة في مصر”.

من جانبه، أشاد وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية بنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، و كلمة سيادته أمام البرلمان الياباني، موضحًا أنَّ زيارته الحالية للقاهرة تهدف إلي متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهًا إلى حرص اليابان على تقديم القرض الميسر الإضافي للمتحف المصرى الكبير المقدر بـ 451 مليون دولار.

وتابع:”من المتوقع أن يساهم المتحف في الترويج السياحي لمصر، ونشر الحضارة والثقافة المصرية وأعرب عن تطلعهم لإدخال التكنولوجيا اليابانية في المتحف المصرى الكبير”.

كما رحب من جانبه بالمضى فى تنفيذ مشروع الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، مضيفًا أن العديد من الشركات اليابانية مهتمة بالدخول فى السوق المصرى الذى يعد سوقاً واعداً لضخ المزيد من الاستثمارات. ومعرباً عن تطلعهم للمساهمة بالتكنولوجيا اليابانية في حفر الأنفاق بمصر.

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