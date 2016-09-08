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منظمة الفاو: أسعار الغذاء ارتفعت لأعلى مستوى في أغسطس الماضي

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منظمة الفاو: أسعار الغذاء ارتفعت لأعلى مستوى في أغسطس الماضي منظمة الفاو: أسعار الغذاء ارتفعت لأعلى مستوى في أغسطس الماضي

ارشيفية

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” اليوم الخميس، إن الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس، لأعلى مستوى لها منذ مايو 2015 بقيادة منتجات الألبان والزيوت والسكر.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 165.6 نقطة فى أغسطس بارتفاع 1.9 بالمئة عن الشهر السابق، وبلغ ارتفاع المؤشر نحو سبعة بالمئة مقارنة بأغسطس من العام الماضى.

ورفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2016-2017، إلى 2.566 مليار طن بما يزيد 40 مليون طن مقارنة مع 2015.

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