«بندقية العنكبوت» تدخل حيز الخدمة في شرطة الشارقة

أكد العقيد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة أن حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تطوير مجالات عملها ، وسعيها إلى الاستفادة من مختلف الأنظمة والتقنيات الأمنية والفنية في تجديد وتحديث آليات وأساليب العمل ، إنما يأتي استجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالعمل على الارتقاء بكفاءة وفاعلية أجهزة الشرطة والأمن بالدولة، ومواكبة احدث المستجدات في ميدان التطور المهني ووسائل وأساليب مكافحة الجريمة .

جاء ذلك بمناسبة تدشين القيادة العامة لشرطة الشارقة لأحدث التقنيات المستخدمة في مجال السيطرة الأمنية في مجال مكافحة الشغب و مواجهة حالات المقاومة المصحوبة بالعنف من قبل بعض المطلوبين لرجال الشرطة أثناء القبض عليهم ، وضمان أن تتم عملية القبض دون إلحاق أذى بالمطلوب ومراعاة حقوقه الإنسانية ، وذلك من خلال استخدام مقذوف شبكي "بندقية العنكبوت" يمكنه السيطرة على الهدف بطريقة آمنة، حيث قام سعادة نائب قائد عام شرطة الشارقة صباح اليوم بتدشين البندقية لتدخل حيز الخدمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، واستخدامها من قبل الإدارات الأمنية والمعنية بشرطة الشارقة