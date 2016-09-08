الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بموعد وصول طاقم تحكيم نصف النهائي

أخطر الاتحاد الإفريقي نادي الزمالك بموعد وصول طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي.

واستلم النادي الأبيض، خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بموعد وصول طاقت التحكيم.

وسيقود المباراة تحكيميا، طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة دانيال بينيت ويعاونه كل من زاكلي ساولي مساعد أول وموسيبدي ستيفنز كمالو مساعد ثاني، وحكم رابع كولسيني كوانكجو.

وسيصل طاقم التحكيم إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، والموافق 14 سبتمبر الجاري قبل المباراة بـ 48 ساعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 16 سبتمبر في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في المغرب يوم 24 من الشهر نفسه.