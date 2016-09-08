ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة "السجق" داخل شقة بالدور الأرضى فى الشرابية

أكد اللواء هشام خشبة القائم بأعمال رئيس حى الشرابية، أنه تم ضبط مصنع لتعبئة "السجق" غير مرخص من الحى فى منطقة "أرض الشركة".

وأضاف القائم بأعمال رئيس الحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المصنع عبارة عن شقة بالدور الأرضى ووجدت مكونات التصنيع من "أمعاء الأبقار" معبئة فى شبك داخل براميل بدون بيانات مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه تم إعدامها بالمجزر الآلى بالبساتين.

وأوضح خشبة أنه تم عمل محضر بالمضبوطات، لكونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقسم شرطة الشرابية برقم 6957 لسنة 2016 وتم غلق وتشميع العقار.