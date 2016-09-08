سقوط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و200 جرام هيروين قبل ترويجها بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، اليوم الخميس، من ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و200 جرام هيروين قبل ترويجها بدائرة المركز، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث أبوحماد برئاسة النقيب عمرو داود وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط "خالد ع ع" 29 سنة عاطل ومقيم الملاك دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات و200 جرام هيروين.