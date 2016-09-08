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ر فض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل ضابط المطرية قاتل شقيقه

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ر فض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل ضابط المطرية قاتل شقيقه ر فض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل ضابط المطرية قاتل شقيقه

ضابط المطرية قاتل شقيقه أرشيفية

رفضت الدائرة 13 جنايات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، استئناف النيابة العامة على قرار غرفة المشورة  الذى صدر يوم الثلاثاء الماضى باخلاء سبيل ضابط المطرية  قاتل شقيقه فى وقفة عيد الفطر الماضى بكفالة 1000 جنية

كانت النيابة قد استأنفت على  قرار إخلاء سبيل المتهم فى جلسة اليوم.

ودفع ميشيل ابراهيم حليم محامى المتهم، بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة  لمخالفتة  لنص المادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية، وقررت المحكمة صرف الضابط المتهم من سراى النيابة بعد الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج.

وترجع الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضى “وقفة عيد الفطر” عندما نشبت مشادة بين كل من “م.ع ” ضابط شرطة برتبة ملازم أول، وشقيقه الأصغر”ع” 24 سنة، بسبب بعض الخلافات العائلية، واشتبك كل منهما مع الآخر، فأخرج على أثرها الضابط  سلاحه الميرى وأطلق النار فأصاب شقيقه إصابة أدت إلى وفاته، قام بعدها بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية وتسليم السلاح الميرى المستخدم.

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