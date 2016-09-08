تموين الأقصر تحرر 428 محضرا خلال أغسطس الماضى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة خلال شهر أغسطس الماضى، برئاسة عبد المنعم السباعى عبده مدير المديرية، بالاشتراك مع قسم شرطة تموين الأقصر ومديريات الصحة والطب البيطرى والبيئة، وذلك تنفيذاً لتعليمات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبناء على توجيهات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير محضر امتناع عن البيع وتصرف فى دقيق مخابز بلدية، وتجميع أسمدة زراعية و13 تعبئة سكر ناقص الوزن، و35 مخالفات تجار تموين و15 مخالفات تجار دقيق بلدى، و3 مخالفات أفرع الشركة المصرية، ومحضر تجميع سكر سائب، و6 ذبح خارج السلخانة، و25 نشاط بدون ترخيص، و14 عدم حمل شهادة صحية، و13 سلع مجهولة المصدر، و55 سلع منتهية الصلاحية، و5 مستودعات البوتاجاز، و2 محطة وقود، و6 تجميع مواد بترولية.

وتم تحرير 7 مخالفات مطاحن غلال، و2 موازين غير صالحة و3 مخالفات أوكازيون، و127 عدم إعلان عن الأسعار، ومخالفات موزعى البوتاجاز واستخدام أسطوانة بوتاجاز منزلية بمحل عام، و3 نقص وزن، و30 تصرف فى دقيق بلدى، و5 توقف و20 غلق و29 عدم وجود قائمة تشغيل و9 موازين واختراق نظام وعدم وجود ماكينة صرف.