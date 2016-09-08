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ضبط عاطل بحوزته 1800 جنيه مزورة قبل ترويجهم بالسوق السوداء فى المنوفية

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ضبط عاطل بحوزته 1800 جنيه مزورة قبل ترويجهم بالسوق السوداء فى المنوفية ضبط عاطل بحوزته 1800 جنيه مزورة قبل ترويجهم بالسوق السوداء فى المنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية، من ضبط عاطل بحوزته 1800 جنيه مزورة، وذلك أثناء ترويجهم فى السوق السوداء، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح  مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد أحمد عبد المعبود رئيس مباحث مركز السادات، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من ضبط "م ح س ج" 22 عاما عاطل، مقيم مركز بدر محافظة البحيرة، وبحوزته مبلغ مالى قدره 1800 جنيهاً مصرياً مزورة (4 ورقات فئة المائتين، و10 ورقات فئة المائة جنيه" تحمل رقم موحد أثناء قيامه بالتعامل بها وترويجها بمنطقة كفر داوود دائرة المركز.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12791 جنح مركز السادات لسنة 2016م، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص.

 


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