ضبط عاطلين بحوزتهما 12 كيلو بانجو و5 طرب حشيش بأسوان

تمكن رجال مكافحة المخدرات بأسوان اليوم من ضبط عاطلين بحيازتهما 12 كيلو جرام من مخدر البانجو و5 طرب من مخدر الحشيش، وذلك خلال حملة أمنية بمركز كوم أمبو، تم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات تحت تصرف النيابة المختصة .

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بأنه عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المدعو "عبد الوهاب.ع" 19 سنة - عاطل وبحوزته 5 طرب من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 500 جرام بمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3893 لسنة 2016 م ادارى مخدرات مركز كوم أمبو .

كما أسفرت الجهود عن ضبط المتهم " حمادة . ا - " 21 سنة - عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 12 كيلو جرام، وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3898 لسنة 2016 م إدارى مخدرات مركز كوم أمبو وجارى العرض على النيابة العامة.