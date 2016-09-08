ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وهيروين بالعاشر من رمضان

تمكن ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، بالشرقية، اليوم، من ضبط "إبراهيم ك ا" بحوزته بندقية آلية وهيروين، قبل ترويجه بدائرة القسم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد أحمد علاء رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، ومعاونه النقيب أحمد نوفل معاون مباحث قسم أول، من ضبط" إبراهيم ك ا"وشهرته "إبراهيم براديتش" 55 سنة عاطل مقيم شبرا النخلة، مركز بلبيس، أثناء قيادته السيارة رقم 431 ر ص ط، ماركة شيفروليه أوبترا فضى اللون وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم تحمل رقم 7441858، وعدد 12 طلقة من ذات العيار، و(132) لفافة صغيرة الحجم تحوى مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 265 جراما، وتمثال معدنى ذهبى اللون يشتبه فى أثريته، وذلك بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8455 جنح القسم لسنة 2016.