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انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة الليبية

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انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة الليبية انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة الليبية

ارشيفية

انفجرت سيارتين مفخختين في العاصمة الليبية، صباح اليوم الخميس، الأولى خلف مقر وزارة الخارجية والثانية قرب المقر السابق لحكومة الوفاق الوطني من دون أن يؤدي الانفجاران إلى وقوع ضحايا، بحسب ما أفاد مسئول أمني.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس “انفجرت سيارتان مفخختان في طرابلس، الأولى خلف مقر وزارة الخارجية (شمال) عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا، والثانية في مكان قريب إلى جانب القاعدة البحرية بعد نحو عشر دقائق من الانفجار الأول”.

وأضاف المسئول الذي فضل عدم الكشف عن هويته “لم يؤد الانفجاران إلى وقوع ضحايا، واقتصرت الخسائر على زجاج بعض السيارات”.

ويقع مقر وزارة الخارجية في منطقة مطلة على القاعدة البحرية، التي كانت تتخذها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة مقرًا لها قبل أن تنتقل إلى مقر رئاسة الوزراء.

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