«أوباما» يلتقي رئيس وزراء الهند على هامش قمة «آسيان»

التقى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لإجراء محادثات ثنائية، وذلك على هامش مشاركة الزعيمين فى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة حاليا فى لاوس.

وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية أن هذا اللقاء بين أوباما ومودي هو الثانى خلال أيام، حيث التقى المسئولان فى مدينة “هانجشتو” الصينية يوم الأحد الماضي على هامش مشاركتهما فى قمة العشرين، وتبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا أبرزها التغيرات المناخية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن أوباما التقى العديد من الشخصيات البارزة خلال تواجده فى فيانتيان، من بينهم الرئيس الفلبينى ورئيس لاوس، وذلك على هامش أعمال القمة.