طارق أبو السعود: بث مشترك بين «9090» وقناة «الناس» لنقل «وقفة عرفات»

كتبت – إنجي لطفي

قال الإذاعي طارق أبو السعود، رئيس إذاعة 9090، إنَّه تم تعديل خريطة الإذاعة يوم الأحد المقبل، بمناسبة «وقفة عرفات»، مؤكدًا أنَّه سيتم إيقاف غالبية البرامج على مدار اليوم، استعدادًا للبث المشترك بين 9090 وقناة «الناس» الدينية من الأراضي المقدسة لنقل الشعائر.

وأضاف أبو السعود في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الخميس، أنَّ البث سيكون على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنَّ الإذاعة ستنقل شعائر الحج بداية من تحرك الحجيج من منى حتى نهاية المناسك.

وقدم رئيس إذاعة 9090، التهنئة لجميع المستمعين والجماهير المصرية بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، أعاده الله باليمن والبركات على جميع أبناء الأمة المصرية والعالم الإسلامى، وأن ينعم وطننا بالاستقرار والأمن والرخاء، متمنيًا للعاملين بالاذاعة مزيدًا من التقدم.