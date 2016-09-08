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' فينجر رفض جلوس مورينيو بجانبه في مؤتمر الاتحاد الأوروبي '

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' فينجر رفض جلوس مورينيو بجانبه في مؤتمر الاتحاد الأوروبي ' ' فينجر رفض جلوس مورينيو بجانبه في مؤتمر الاتحاد الأوروبي '

رفض آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال جلوس نظيره في مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو أثناء اجتماع المدربين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مورينيو وصل اجتماع المدربين الذي عقد في مدينة نيون السويسرية متأخرا أثناء تحدث السير أليكس فيرجسون مدرب يونايتد السابق خلاله.

وكانت تتواجد بعض المقاعد الشاغرة بجوار فينجر والمقابلة لمدرب باريس سان جيرمان أوناي إيمري وزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وسأل مورينيو هل يستطيع الجلوس في أحد تلك المقاعد الشاغرة ورد فينجر بأنه لا يمكن للبرتغالي الجلوس في ذلك المكان ما جعل العديد من المدربين يضحكون.

وتعد العلاقة بين مورينيو وفينجر سيئة إذ دائما ما يتهم البرتغالي نظيره الفرنسي بأنه متخصص في الفشل.

بينما يتهم فينجر نظيره مورينيو بأنه مدرب دفاعي فقط ولا يستطيع الاعتماد على أساليب أخرى في مبارياته.

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