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رسميا - كريستال بالاس يضم فلاميني

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رسميا - كريستال بالاس يضم فلاميني رسميا - كريستال بالاس يضم فلاميني

أعلن نادي كريستال بالاس ضم ماتيو فلاميني لاعب أرسنال السابق بشكل رسمي.

وأعلن نادي العاصمة الإنجليزية عن ضم اللاعب صاحب الـ 32 عاما بصفة رسمية في صفقة انتقال حر.

وكان فلاميني قد انتهى تعاقده مع نادي أرسنال بنهاية الموسم الماضي، إلا أن اللاعب تجاوز الكشف الطبي لكريستال بالاس مساء أمس الأربعاء، ليوقع رسميا على عقود انتقاله صبح اليوم.

ويحق لكريستال بالاس قيد فلاميني في قائمته رغم غلق باب القيد، بالنظر لأن اللاعب غير مرتبط بتعاقد مع أحد الأندية ويحق له الانضمام لأي نادي في أي وقت.

وكان كريستال بالاس قد تعاقد مع عديد من الأسماء خلال الصيف الجاري، وعلى رأسهن كريستيان بنتيكي من ليفربول وأندروس تاوسند من توتنام والحارس مانداندا من مارسيليا ولويك ريمي معارا من تشيلسي.

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