رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للجامعات الاوغندى للتعاون المشترك

استقبل الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، أوبودا أسيبو جون رئيس المجلس الأعلى للجامعات بأوغندا لمناقشة إمكانية إقامة مشروعات علمية مشتركة بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأوغندية والاستفادة من خبرة جامعة الإسكندرية فى مجالات عديدة على رأسها الزراعة والطب والطب البيطرى وتنمية الموارد المائية والبشرية وذلك عن طريق تبادل أعضاء هيئة التدريس وإقامة درجات علمية وأبحاث مشتركة وعقـد اتفاقيات تعاون لهذا الغرض.

وأكد الدكتور رشدى زهران، فى بيان اليوم، حرص جامعة الإسكندرية على توطيد العلاقات مع العديد من الدول الافريقية من خلال فرعيها بجنوب السودان وتشاد ومركز جامعة الإسكندرية فى أديس أبابا للتنمية المستدامة وتقديم المنح الدراسية للطلاب الأفارقة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية ترحب بالتعاون مع جامعات أوغندا من خلال إقامة مشروعات علمية مشتركة وإعداد البرامج التدريبية فى المجالات التى يحتاجونها وتنظيم زيارات علمية قصيرة أو طويلة لهذا الغرض، كما أشار إلى إمكانية التعاون عبر شبكة بان افريكان بكلية التجارة لبث البرامج الدراسية لخدمة الطلاب فى أوغندا.

كما أكد أوبودا جون على دور مصر الداعم لخدمة الدول الافريقية وضرورة التعاون بين كافة الدول الافريقية وتضافر الجهود فيما بينها لتحقيق التنمية الشاملة فى القارة الافريقية وأشار إلى حاجة بلاده إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة لمواجهة التحديات وخدمة البلاد بأسلوب علمى حديث.

حضر اللقاء الدكتور عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمـة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطـــلاب والدكتور إبراهيم رحاب منسق العلاقات الافريقية بجامعة الإسكندرية والدكتور محمد الحناوى الرئيس الأكاديمى لجامعة أسلسكا الأوغندية.

من ناحية أخرى قال رئيس جامعة الإسكندرية، أن المدن الجامعية تعمل على الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب للعام الجامعى قبل بدء الدراسة حيث يتم استقبال الطلاب قبل الدراسة بأسبوع لاستلام الغرف بعد أن يتم مراجعة صلاحية كافة منشأت المدن الجامعية بسموحة والشاطبى وسابا باشا ومرغم والخدمات الملحقة بها من مطاعم وصالات أنشطة رياضية وملاعب ومركز المعلومات الالكترونية والمكتبات للتأكد من كفاءة صلاحيتها للعمل بما يمكن إدارة المدن الجامعية من تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة.

وأوضح فى بيان اليوم، أنه تم عمل الصيانة اللازمة لمنشآت المدن الجامعية والشبكة اللاسلكية للانترنت ليتمكن الطلاب من الاستفادة من شبكة المعلومات الدولية بالغرف والصالات وساحات المدن الجامعية على مـدى 24 ساعة يوميا، وتجديد صالة الطعام والمطبخ بالمدينة الجامعية للبنين بسموحة وتزويده بأحدث المعدات التى تتيح تقديم خدمة أفضل للطلاب ً.

وأوضح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بدأ فى استقبال طلبات الطلاب عبر الانترنت طوال شهر أغسطس الماضى حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين 10304 من الطلاب القدامى منهم 5258 طالبة و5046 طالب، 2282 من الطلاب المستجدين منهم 1214 طالبة و1068 طالب وسيتم قبول الطلاب بناء على التنسيق الداخلى للمدن الجامعية وفقاً للقواعد المعمول بها حيث يتم قبول الطلاب الأكبر فى مجموع درجات النجاح بالنسبة للطلاب القدامى والجدد، مشيرا إلى أن المدن الجامعية لجامعة الإسكندرية تستوعب فى حدود 7000 طالب وطالبة موزعين على المدن الجامعية بسموحة وسابا باشا ومرغم والشاطبى بالاضافة إلى المدن الجامعية الملحقة بكليتى التربية الرياضية للبنين والطب البيطرى التى تزيد طاقتها الاستيعابيـة علــى 500 طالب وطالبة.