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123 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة بديروط خلال شهر

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123 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة بديروط خلال شهر 123 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة بديروط خلال شهر

>أسيوط - ضحا صالح

أكد أبو العيون عزتللى رئيس مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، أن حملات الإزالة والنظافة مستمرة بجميع قرى المركز، حيث تم تنفيذ 123 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة خلال شهر.

 

وأشار رئيس مركز ديروط إلى تمكن الأجهزة التنفيذية بالمركز من رفع 5 آلاف و596 طن من المخلفات البلدية والصلبة والقمامة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لـ345 بائع متجول بمختلف قرى المركز مع مراعة البعد الاجتماعى لهم وتوفير أماكن بديلة لعرض منتجاتهم.

 

وأضاف عزتللى أن مبادرة مشروعك مستمرة فى تلقى طلبات المواطنين والشباب الراغبين فى فتح مشروعات جديدة لهم، حيث بلغ عدد المتقدمين 53 متقدم تم الموافقة على 20 مشروعاً منهم، بالإضافة إلى استمرار حملات والاشغالات والبيئة بمختلف قرى المركز، والتى تمكنت من تحرير 128 محضر متنوع وإعطاء مهلة لأصحاب تلك المخالفات بتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

 

وأشاد عزتللى بجهود العاملين بالوحدة المحلية فى تمهيد وتسوية الطرق والتى بلغت 25 طريق خلال شهر بمختلف قرى المركز والمدينة فى استجابة سريعة لطلبات الأهالى.


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