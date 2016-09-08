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«البدري»: حققنا استفادة كبيرة من ودية الشمس

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«البدري»: حققنا استفادة كبيرة من ودية الشمس «البدري»: حققنا استفادة كبيرة من ودية الشمس

حسام البدري – المدير الفني للنادي الأهلي

مراسل «ONA»

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الشمس الودية التي فاز بها الفريق بهدفين دون مقابل، أمس الأربعاء، كانت إيجابية للغاية وحققت استفادة كبيرة للاعبين في إطار الإعداد للموسم الجديد، بعد أن إطمئن الجهاز الفني على المجموعة الحالية في غياب اللاعبين الدوليين.

وأوضح البدري في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الخميس، أنَّ نتيجة المباراة لم تكن في حسابات الجهاز الفني في ظل كونها تجربة ودية للوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيز الجميع للموسم الجديد، وأنها كانت فرصة لاستكمال بعض الجوانب الفنية والخططية إلى جانب زيادة مساحة الإنسجام والإرتقاء بالنواحي البدنية بين اللاعبين بعد فترة الراحة التي حصل عليها الجميع عقب نهاية الموسم.

وأشار المدير الفني إلى أنَّ الجهاز الفني سعيد بالأداء الذي ظهر عليه اللاعبين في المباراة، وأن الودية الثانية أمام الشرقية يوم السبت القادم سوف تشهد تحسن أكبر في الأداء مع الوضع في الإعتبار تجربة أكبر عدد من اللاعبين وفي أكثر من توظيف فني داخل الملعب.

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