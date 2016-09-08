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أهلي دبي يخصص حافلة مكشوفة للترويج لمباراة السوبر بالقاهرة

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أهلي دبي يخصص حافلة مكشوفة للترويج لمباراة السوبر بالقاهرة أهلي دبي يخصص حافلة مكشوفة للترويج لمباراة السوبر بالقاهرة

حافلة لنادي أهلي دبي للترويج لمبارة

مراسل «ONA»

قرر إدارة نادي أهلي دبي الإماراتي تخصيص أتوبيس مكشوف للترويج لمباراة السوبر الإماراتي التي تجمع الفريق بنظيره الجزيرة يوم 13 سبتمبر الجاري في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ومن المنتظر أن يقوم الأتوبيس بالتجوال أيام 9 و11و12 من الشهر نفسه في شوارع القاهرة للترويج للمباراة، والذي من المقرر أنَّ تبدأ الحافلة رحلتها من الساعة الخامسة مساءًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل .

وتقرر أن يقوم الأتوبيس يوم 13 سبتمبر وقبل المباراة بنقل الجماهير من بوابة الملعب إلى مدخل المدرجات لتسهيل الوصول لأماكنهم في المدرج.

وقال الدكتور علاء حلويش، مدير إدارة التطوير بأهلي دبي، إنَّ هناك ترتيبات كبيرة تجري على قدم وساق في إطار حرص إدارة النادي لتسهيل حضور الجماهير للمباراة وخروجها بصورة مشرفة وحرصها على أن تكون المباراة فرصة قوية للتأكيد على قوة العلاقات بين والإمارات.

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