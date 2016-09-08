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مصر تتفاوض مع السعودية على وديعة 3 مليار دولار

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مصر تتفاوض مع السعودية على وديعة 3 مليار دولار مصر تتفاوض مع السعودية على وديعة 3 مليار دولار

وزير المالية عمرو الجارحي

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات نشرتها صحيفة البورصة اليوم الخميس، إن هناك مفاوضات تجري مع للحصول على دعم مالي في صورة وديعة قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار قد دخلت “في مرحلة متقدمة”.

وقال الجارحي إن المبلغ الذي يجري التفاوض عليه جزء من التدبير التمويلي لمبلغ الستة مليارات دولار “الذي يتطلبه توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وتوصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في أغسطس، بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل مساعدة البلاد في سد فجوتها التمويلية والمحافظة على استقرار السوق، لكن ذلك الاتفاق يتطلب من القاهرة أن تدبر تمويلا ثنائيا بستة مليارات دولار أخرى.

وقال الوزير إن المفاوضات مع السعودية من المقرر أن تنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة مضيفًا أن “ تتحرك بشكل جيد للانتهاء من الحصول على التمويلات المتبقية خلال الفترة المقبلة”.

وقال الجارحي إنه من المقرر الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذا العام.

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